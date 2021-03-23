***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
23.03.2021 10:25
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ARÇELİK A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 22.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Arçelik A.Ş.'nin "BB" olan uzun vadeli kredi notunu, "BB+"ye yükseltmiş, negatif olan görünümünü de "durağan" olarak revize etmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919845 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919867
BIST
11:231.284
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
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|Açılış
|: 1.336
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|Önceki Kapanış
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1.336
En Düşük
1.256
11:237,7110
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|: 7,7400
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7,9528
En Düşük
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11:239,2871
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444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:23
|TRILC
|34,44
|100.348.957
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|GSDDE
|5,86
|1.333.072
|% 2,63
|
|ARSAN
|9,98
|20.811.801
|% 2,57
|
|BJKAS
|6,05
|43.677.617
|% 2,20
|
|BERA
|18,45
|2.122.017
|% -10,00
|
|GLYHO
|5,04
|19.171.645
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.976.272
|% -10,00
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|GOZDE
|6,57
|29.279.931
|% -10,00
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|KLMSN
|18,81
|2.555.792
|% -10,00
|
|EREGL
|13,43
|319.109.384
|% -8,70
|
|GARAN
|7,19
|240.910.376
|% -9,90
|
|FROTO
|192,00
|223.552.208
|% -6,61
|
|AKBNK
|4,80
|205.624.470
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,16
|201.325.654
|% -9,62
|
|YKBNK
|2,16
|201.325.654
|% -9,62
|
|EKGYO
|1,74
|91.431.666
|% -7,94
|
|TSKB
|1,34
|61.796.367
|% -8,84
|
|AKBNK
|4,80
|205.624.470
|% -9,94
|
|PETKM
|5,05
|189.736.318
|% -7,34
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7035
|7,7110
|% -0,91
|
|Euro
|9,2590
|9,2871
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,6989
|10,7526
|% -0,32
|
|Frank
|8,3272
|8,3774
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0620
|2,0723
|% -0,12
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,89
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|Altın Gr.
|434
|434
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-0,98
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