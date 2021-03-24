***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
24.03.2021 10:04
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 23.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A olarak teyit edilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1'e yükseltilmiştir. Görünümü pozitif olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919926 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920100
BIST
12:541.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 25,48
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
12:547,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,9100
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|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
12:549,4553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 9,3650
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
12:54443,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 443,94
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:54
|AYGAZ
|15,51
|43.155.267
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.597
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.736.638
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.663.896
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,65
|284.701.997
|% -3,44
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,25
|2.800.562.358
|% 0,83
|
|SASA
|47,08
|744.869.563
|% 7,88
|
|SISE
|7,23
|427.080.842
|% 2,26
|
|AKBNK
|4,94
|411.566.238
|% 2,92
|
|PETKM
|5,59
|405.927.089
|% 4,10
|
|GARAN
|7,25
|2.800.562.358
|% 0,83
|
|TSKB
|1,42
|136.182.763
|% 2,90
|
|YKBNK
|2,24
|205.556.321
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,92
|161.300.668
|% 3,78
|
|AKBNK
|4,94
|411.566.238
|% 2,92
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9479
|7,9553
|% 0,19
|
|Euro
|9,4181
|9,4553
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,8820
|10,9366
|% -0,05
|
|Frank
|8,4767
|8,5277
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1150
|2,1256
|% 0,19
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|8,02
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|26,00
|
|Tam
|2.915
|2.990
|26,35
|
|Yarım
|1.409
|1.447
|12,74
|
|Çeyrek
|707
|723
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,94
|