***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.03.2021 12:52
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Kredi Derecelendirmesine ilişkin rapor ekte sunulmuştur."
Rapordaki açıklamaya göre: Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yurtiçi pazardaki geçmişi ve konumunun yanı sıra, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan sektör mukayeseli analizler, Şirket'in taşıdığı finansal/operasyonel risklerinin incelenmesinin neticesinde 2020 yılı finansal sonuçları da dikkat alınarak uzun vadeli notu (TR) AA- ve kısa vadeli notu (TR) A1+ olarak revize edilmiştir.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920427 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920832
BIST
14:411.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -29,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.364
14:418,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0956
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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8,0949
En Düşük
7,9153
14:419,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1334
|Açılış
|: 9,4350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,5500
En Düşük
9,3140
14:41446,45
En Yüksek
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|Açılış
|: 446,45
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BJKAS
|6,93
|528.823.884
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.281.846
|% 9,99
|
|RTALB
|23,06
|212.073.732
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|659.052.118
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,38
|4.471.421
|% -8,74
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,93
|1.842.905.456
|% -0,86
|
|AVOD
|9,49
|659.052.118
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|641.408.236
|% 0,97
|
|VESTL
|37,08
|625.108.768
|% -0,05
|
|BJKAS
|6,93
|528.823.884
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.842.905.456
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,80
|491.347.264
|% 6,44
|
|SKBNK
|1,18
|154.787.829
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,16
|234.015.118
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|178.645.817
|% -1,59
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0284
|8,0351
|% 1,20
|
|Euro
|9,4789
|9,4890
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0601
|11,1155
|% 1,81
|
|Frank
|8,5239
|8,5752
|% 1,42
|
|Riyal
|2,1415
|2,1522
|% 1,53
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,98
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.928
|3.004
|-0,62
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|-0,30
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|1,13
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