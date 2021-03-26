***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Kredi Derecelendirmesine ilişkin rapor ekte sunulmuştur."Rapordaki açıklamaya göre: Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yurtiçi pazardaki geçmişi ve konumunun yanı sıra, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan sektör mukayeseli analizler, Şirket'in taşıdığı finansal/operasyonel risklerinin incelenmesinin neticesinde 2020 yılı finansal sonuçları da dikkat alınarak uzun vadeli notu (TR) AA- ve kısa vadeli notu (TR) A1+ olarak revize edilmiştir.İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920427 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920832BIST