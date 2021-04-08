***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
08.04.2021 11:13
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetlerin ihraççısı olan KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 05.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Saha Rating, Koç Finansman A.Ş.'nin 29.01.2021 tarihinde teyit ettiği kısa vadeli (TR) "A1+" (Stabil) olan ulusal notunu aynı seviyede tutarken, uzun vadeli (TR) "AA-" (Pozitif) olan ulusal notunu bir kademe artırarak (TR) "AA" (Stabil) olarak güncellemiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923465 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924773
BIST
14:031.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:038,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:039,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:03458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,28
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:03
|SAMAT
|6,82
|41.709.271
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|186.673
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.641.643
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.254.387
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|SISE
|7,50
|457.150.315
|% 1,49
|
|FENER
|38,08
|382.447.138
|% -2,11
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|158.648.954
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|87.130.002
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1645
|% 0,22
|
|Euro
|9,6955
|9,7058
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1820
|11,2381
|% 0,18
|
|Frank
|8,7541
|8,8069
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,17
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,24
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.020
|3.097
|5,40
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,61
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,31
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|-0,44
|