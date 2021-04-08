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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

08.04.2021 11:13



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetlerin ihraççısı olan KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 05.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Saha Rating, Koç Finansman A.Ş.'nin 29.01.2021 tarihinde teyit ettiği kısa vadeli (TR) "A1+" (Stabil) olan ulusal notunu aynı seviyede tutarken,  uzun vadeli (TR) "AA-" (Pozitif) olan ulusal notunu bir kademe artırarak (TR) "AA" (Stabil) olarak güncellemiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923465 bağlantısından ulaşılabilir.
 
 
              
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924774


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