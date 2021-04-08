***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
08.04.2021 10:41
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 07.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Şirketimiz, Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiş Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)' olarak yukarı yönlü revize edilmiş, görünümü ise "Stabil" olarak teyit edilmiş, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Not ve Görünümü ise "BB+/Negatif" olarak teyit etmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924455 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924741
BIST
17:141.392
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1.415
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17:148,1753
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:149,7276
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|Önceki Kapanış
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460,57
En Düşük
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|TUREX
|14,52
|333.437
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.064.352
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|627.240
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.279.598
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.351.703
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.292.985
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.086.772
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.140.385.421
|% 1,89
|
|BJKAS
|11,16
|940.376.975
|% 9,73
|
|GARAN
|6,67
|903.649.019
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,19
|868.736.630
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,30
|658.242.793
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,88
|460.436.330
|% -2,59
|
|TSKB
|1,36
|301.050.540
|% -3,55
|
|DOHOL
|3,15
|600.664.493
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|319.384.327
|% -2,75
|
|GARAN
|6,67
|903.649.019
|% -1,33
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1682
|8,1753
|% 0,53
|
|Euro
|9,7181
|9,7276
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1943
|11,2505
|% 0,48
|
|Frank
|8,7929
|8,8459
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1734
|2,1843
|% 0,49
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-14,51
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
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