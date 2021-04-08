***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan DEVA HOLDİNG A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 07.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Şirketimiz, Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiş Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)' olarak yukarı yönlü revize edilmiş, görünümü ise "Stabil" olarak teyit edilmiş, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Not ve Görünümü ise "BB+/Negatif" olarak teyit etmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924455 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924741BIST