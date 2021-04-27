***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
27.04.2021 12:23
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Creditwest Faktoring A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 26.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Creditwest Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak belirlenmiştir. "
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930830 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931266
BIST
12:351.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,47
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:358,2251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0456
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2075
12:359,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0779
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9080
12:35471,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,26
|Açılış
|: 471,47
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:32
|LUKSK
|57,75
|5.322.946
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.007.012
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.649.820
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|37,26
|544.693.850
|% -20,72
|
|DESA
|16,84
|29.815.233
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.788.700
|% -9,64
|
|GWIND
|5,20
|306.514.664
|% -7,47
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,29
|715.847.459
|% -0,16
|
|THYAO
|12,05
|698.378.132
|% 2,73
|
|SASA
|37,26
|544.693.850
|% -20,72
|
|GARAN
|7,16
|514.620.322
|% 0,28
|
|KOZAL
|109,40
|309.260.452
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,09
|155.353.433
|% -0,48
|
|GARAN
|7,16
|514.620.322
|% 0,28
|
|THYAO
|12,05
|698.378.132
|% 2,73
|
|GWIND
|5,20
|306.514.664
|% -7,47
|
|TSKB
|1,23
|50.376.032
|% 0,82
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2140
|8,2223
|% -0,59
|
|Euro
|9,9147
|9,9247
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,3872
|11,4443
|% -0,67
|
|Frank
|8,9579
|9,0119
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1891
|2,2001
|% -0,45
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,11
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-6,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|-7,38
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|-3,57
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|0,36
|
Seans Raporu
12:32
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 1.11 ) 1, 207
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
-
12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında