***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.04.2021 16:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)"den "A- (Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-2 (Trk)"den "A-1 (Trk)"ye "Stabil" görünüm ile yükseltmiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan "BB+/ Negatif" olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932193 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933421
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.406
En Düşük
1.396
18:058,2880
En Yüksek
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|: 1,04%
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|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9868
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|: 471,25
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|: 467,25
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473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2805
|8,2880
|% 1,04
|
|Euro
|9,9589
|9,9868
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4046
|11,4618
|% 0,05
|
|Frank
|9,0340
|9,0884
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2017
|2,2127
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,00
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-1,39
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