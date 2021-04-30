***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)"den "A- (Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-2 (Trk)"den "A-1 (Trk)"ye "Stabil" görünüm ile yükseltmiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan "BB+/ Negatif" olarak belirlenmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932193 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933421BIST