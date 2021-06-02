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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

02.06.2021 10:47



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

                  
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ARÇELİK A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 01.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını "BB+"ya yükseltti. "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Şirketimizin "BB" olan kıdemli teminatsız tahvil notunu "BB+"ya yükseltti. Aynı zamanda Fitch, Arçelik'in 2026 vadeli 350 milyon Euro tutarındaki yeşil tahvillerine "BB+" nihai notu verdi."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939481 bağlantısından ulaşılabilir.
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939519


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