***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
15.06.2021 11:49
notu değişikliği ile ilgili 14.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "B / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942254 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942338
BIST
14:411.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,06
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:418,5585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0893
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:4110,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1025
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:41514,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,94
|Açılış
|: 514,14
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:41
|MRSHL
|277,20
|4.093.276
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.906.289
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|6,95
|5.887.490
|% 8,09
|
|TKURU
|127,80
|1.517.150
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.143.696
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,25
|876.105.688
|% 3,21
|
|THYAO
|14,47
|794.222.663
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,48
|598.705.711
|% -2,09
|
|GARAN
|8,34
|511.983.709
|% -0,24
|
|GSRAY
|3,81
|359.155.139
|% -3,79
|
|EKGYO
|2,25
|876.105.688
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,23
|301.830.640
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,81
|359.155.139
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,48
|598.705.711
|% -2,09
|
|IHLGM
|1,23
|86.012.065
|% 1,65
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5557
|8,5585
|% 1,05
|
|Euro
|10,3634
|10,3698
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,0246
|12,0849
|% 0,95
|
|Frank
|9,5063
|9,5635
|% 1,37
|
|Riyal
|2,2828
|2,2942
|% 1,39
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,06
|
|Altın Gr.
|514
|515
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.387
|3.472
|68,02
|
|Yarım
|1.637
|1.679
|32,90
|
|Çeyrek
|821
|840
|16,45
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,67
|
Seans Raporu
14:41
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