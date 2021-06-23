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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

23.06.2021 14:15



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

             Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MİGROS TİCARET A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 23.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", uzun vadeli uluslararası notunu "BB", kısa vadeli uluslararası notunu "B", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir. "
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943690 bağlantısından ulaşılabilir.
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943746


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