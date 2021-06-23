***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
23.06.2021 14:15
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MİGROS TİCARET A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 23.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros Ticaret A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", uzun vadeli uluslararası notunu "BB", kısa vadeli uluslararası notunu "B", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir. "
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943690 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943746
BIST
16:461.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,17
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.415
En Düşük
1.405
16:468,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7004
En Düşük
8,6368
16:4610,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0847
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4024
En Düşük
10,3104
16:46498,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,88
|Açılış
|: 498,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler16:44
|DMSAS
|7,81
|76.464.608
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.969.581
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.918.196
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.568.059
|% -9,95
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,19
|17.663.001
|% -5,62
|
|EUHOL
|3,27
|7.025.114
|% -4,94
|
|VKGYO
|1,59
|52.187.189
|% -4,79
|
|THYAO
|14,59
|795.432.018
|% 0,21
|
|GARAN
|8,40
|770.530.298
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,13
|531.660.256
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|518.040.663
|% 3,67
|
|KRDMD
|6,75
|452.457.906
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,13
|531.660.256
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|518.040.663
|% 3,67
|
|GARAN
|8,40
|770.530.298
|% 1,57
|
|HALKB
|5,30
|383.759.393
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,75
|452.457.906
|% 1,50
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6839
|8,6875
|% 0,55
|
|Euro
|10,3925
|10,3974
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,0609
|12,1214
|% 0,27
|
|Frank
|9,4278
|9,4846
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,55
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,80
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|11,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|7,64
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|3,69
|
|Çeyrek
|796
|814
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,36
|
Seans Raporu
16:44
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17:00TUCLK
Yüzde 5.91 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 900, 931 adet işlem
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16:57VKFYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 789 adet işlem
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 92 artarak (% 0.88 ) 1, 250
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16:56
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16:56
ISKUR, SELGD, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında