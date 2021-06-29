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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

29.06.2021 11:18



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

               Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 28.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 28.06.2021 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (TR) AA görünüm stabil ve Kısa Vadeli (Ulusal) (TR) A1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944516 bağlantısından ulaşılabilir.
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944735


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