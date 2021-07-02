***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.07.2021 09:44
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 30.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme Raporu'nda, Şirketimizin
• Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A+
• Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1
Görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944989 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945621
BIST
10:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.379
En Düşük
1.377
10:008,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6927
En Düşük
8,6441
10:0010,2791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0121
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:00496,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,92
|Açılış
|: 496,06
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BLCYT
|19,46
|43.855.244
|% 31,04
|
|ARCLK
|31,62
|8.319.760
|% 5,97
|
|BERA
|13,80
|2.682.016
|% 4,47
|
|SEKUR
|23,32
|9.765.919
|% 4,11
|
|TACTR
|35,80
|206.566
|% 3,83
|
|EUKYO
|5,40
|310.705
|% -10,00
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|AYCES
|66,60
|12.188
|% -3,97
|
|KUTPO
|50,30
|16.026.938
|% -2,99
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 0,00
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|315.806.352
|% 0,00
|
|TAVHL
|25,42
|307.946.255
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|59.840.948
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,06
|44.267.544
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|315.806.352
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6879
|8,6897
|% 0,45
|
|Euro
|10,2691
|10,2791
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9071
|11,9668
|% 0,33
|
|Frank
|9,3389
|9,3951
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3100
|2,3215
|% 0,46
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,69
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,18
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