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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

02.07.2021 09:44



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

                         Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 30.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme Raporu'nda, Şirketimizin    
 
•   Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A+  
 
•   Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR  A-1   
 
Görünümü "DURAĞAN"  olarak belirlenmiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944989 bağlantısından ulaşılabilir.
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945621


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