***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ENERJİSA ENERJİ A.Ş' nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 07.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947402 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947691BIST