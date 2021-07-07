***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
07.07.2021 15:14
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ENERJİSA ENERJİ A.Ş' nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 07.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947402 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947691
BIST
15:051.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:058,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:0510,2607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0138
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:05504,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,13
|Açılış
|: 504,08
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TUREX
|10,52
|19.594.489
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.080.009
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|27.700.589
|% 8,13
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|SELVA
|6,93
|45.274.924
|% 6,78
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|868.952.482
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,26
|434.324.809
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,38
|425.046.843
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.588.803
|% 1,88
|
|THYAO
|13,89
|407.981.717
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,26
|434.324.809
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|164.605.697
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|868.952.482
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|425.046.843
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,05
|413.588.803
|% 1,88
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6657
|8,6696
|% -0,19
|
|Euro
|10,2549
|10,2607
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,13
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,10
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,37
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,33
|
Seans Raporu
15:05
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15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 74 artarak (% 0.45 ) 1, 495
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15:15XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 6, 580.00 milyon TL de
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15:14BASGZ
Yüzde 6.05 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 738, 937 adet işlem
-
15:13LOGO
Yüzde 7.13 oranında artışla 37.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 518 adet işlem
-
15:12AGYO
Yüzde 8.13 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 251, 761 adet işlem