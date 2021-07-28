***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.07.2021 14:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MİGROS TİCARET A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 27.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü ise "durağan" olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952007 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952239
BIST
14:321.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.358
14:328,5578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
14:3210,1366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0144
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0808
14:32494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,78
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,64
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KATMR
|3,19
|50.084.517
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.392.431
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.836.488
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|77.311.583
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|41.485.236
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|74.095.875
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,50
|13.219.012
|% -4,68
|
|METUR
|6,90
|86.852.397
|% -4,56
|
|ERBOS
|130,60
|36.712.801
|% -4,32
|
|ORMA
|25,50
|359.244
|% -3,77
|
|GARAN
|8,19
|421.954.366
|% -0,12
|
|PETKM
|5,58
|313.015.197
|% 0,00
|
|THYAO
|12,51
|308.935.407
|% -0,32
|
|EREGL
|18,51
|303.335.736
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,26
|300.115.107
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|300.115.107
|% -0,44
|
|PETKM
|5,58
|313.015.197
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|421.954.366
|% -0,12
|
|KARSN
|4,01
|193.304.037
|% 1,52
|
|DOHOL
|2,53
|114.535.052
|% -0,78
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5544
|8,5578
|% -0,01
|
|Euro
|10,0842
|10,1366
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,8245
|11,8838
|% -0,17
|
|Frank
|9,3080
|9,3641
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2738
|2,2852
|% -0,07
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-0,56
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-16,00
|
|Tam
|3.263
|3.345
|-13,45
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,50
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,12
|
Seans Raporu
14:32
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14:44TUREX
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 801 adet işlem
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14:43SEKUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 931 adet işlem
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14:42AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 854, 866 adet işlem
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14:41ETYAT
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 444 adet işlem
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14:40XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 5, 942.00 milyon TL de