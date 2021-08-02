***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."JCR-Eurasia Rating, 29 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Trk)" olarak yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri, "BB / Stabil" olarak yukarı yönlü revize edildi."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952727 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954069BIST