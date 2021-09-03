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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

03.09.2021 18:17



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

               Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 02.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-'den TR A'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961413 bağlantısından ulaşılabilir.
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961793


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