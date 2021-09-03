***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.09.2021 18:17
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 02.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-'den TR A'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961413 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961793
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0163
|Açılış
|: 9,8250
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|Önceki Kapanış
|: 9,7900
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9,9267
En Düşük
9,8180
18:05489,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
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|Açılış
|: 489,23
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|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,00
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3007
|8,3028
|% 0,35
|
|Euro
|9,8613
|9,8668
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4740
|11,5315
|% 0,51
|
|Frank
|9,0538
|9,1084
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,66
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,26
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|-0,15
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