***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.10.2021 10:39
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 27.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-'den TR A'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972821 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973141
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1485
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1430
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1701
En Düşük
11,0056
12:35556,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,39
|Açılış
|: 556,34
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6260
|9,6294
|% 1,57
|
|Euro
|11,1596
|11,1675
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,1953
|13,2615
|% 1,57
|
|Frank
|10,4378
|10,5007
|% 1,45
|
|Riyal
|2,5579
|2,5707
|% 1,46
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,91
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|48,00
|
|Tam
|3.637
|3.728
|47,42
|
|Yarım
|1.758
|1.803
|22,94
|
|Çeyrek
|882
|902
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,12
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-0,82
|