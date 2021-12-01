***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.12.2021 12:00
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankamızın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BB+'dan ‘BB'ye revize ederken, ‘B' olan Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise teyit etmiş, ilgili notların görünümlerini ‘Stabil' olarak belirlemiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980141 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980436
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1.864
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|ERBOS
|137,50
|156.530.535
|% 10,00
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|MIATK
|37,18
|2.972.987
|% 10,00
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|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
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|ISBTR
|51.243,50
|2.562.175
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,65
|62.523.666
|% 9,96
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|UZERB
|36,00
|975.024
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.524.971
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.008.565
|% -9,98
|
|COSMO
|9,55
|382.686
|% -4,50
|
|NUGYO
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|% -4,26
|
|KRDMD
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|1.028.944.859
|% 2,01
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|THYAO
|18,40
|880.090.846
|% -0,05
|
|GARAN
|11,69
|831.267.342
|% 0,43
|
|SISE
|13,23
|727.377.079
|% 2,00
|
|EREGL
|23,56
|699.312.534
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,37
|492.826.709
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,33
|577.156.390
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,19
|201.997.159
|% 2,59
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|TSKB
|1,50
|177.208.274
|% 0,67
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|KRDMD
|9,14
|1.028.944.859
|% 2,01
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|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,4185
|13,4306
|% 0,93
|
|Euro
|15,2128
|15,2467
|% 1,21
|
|Sterlin
|17,8176
|17,9069
|% 1,21
|
|Frank
|14,5185
|14,6060
|% 0,83
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|Riyal
|3,5648
|3,5827
|% 0,79
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|13:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,45
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|Altın Gr.
|765
|765
|3,63
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|Cumhuriyet
|5.062
|5.138
|-6,00
|
|Tam
|5.035
|5.167
|-16,78
|
|Yarım
|2.434
|2.499
|-8,12
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|Çeyrek
|1.221
|1.250
|-4,06
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|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,13
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|Gümüş Gr.
|9,63
|9,64
|0,12
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|B. Petrol
|70,61
|70,61
|1,74
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