***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
24.03.2022 16:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 23.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+'ya yükseltilmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012271 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012672
BIST
17:012.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
17:0114,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0145
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:0116,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0128
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:01932,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,43
|Açılış
|: 932,36
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.886.332
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.115.889
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.017.553
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|40.435.005
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|9.264.626
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.741.529
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.827.478
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|THYAO
|28,08
|1.771.738.086
|% -0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.752.609.870
|% 0,96
|
|SISE
|14,53
|1.495.251.979
|% 2,69
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,27
|463.471.479
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,94
|695.805.855
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|535.806.851
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8425
|14,8462
|% 0,12
|
|Euro
|16,3310
|16,3622
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4979
|19,5957
|% -0,22
|
|Frank
|15,8640
|15,9595
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|9,23
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,94
|
|Cumhuriyet
|6.185
|6.279
|64,00
|
|Tam
|6.159
|6.313
|66,81
|
|Yarım
|2.977
|3.054
|32,32
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|16,16
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,22
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,07
|
Seans Raporu
16:59
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17:14FRIGO
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 527 adet işlem
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17:13ANGEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 076 adet işlem
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Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 961, 777 adet işlem
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17:11SNGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 397, 098 adet işlem
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17:10MEPET
Yüzde 9.61 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 454, 644 adet işlem