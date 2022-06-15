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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

15.06.2022 11:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AYGAZ A.Ş.'nin, derecelendirme notu ile ilgili 14.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "J3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. "
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037274 bağlantısından ulaşılabilir.
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037396


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