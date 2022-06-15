***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
15.06.2022 11:49
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AYGAZ A.Ş.'nin, derecelendirme notu ile ilgili 14.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "J3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. "
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037274 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037396
BIST
13:332.506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,13
|Açılış
|: 2.514
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|Önceki Kapanış
|: 2.509
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2.525
En Düşük
2.503
13:3317,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,2850
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|Önceki Kapanış
|: 17,2750
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17,3076
En Düşük
17,2142
13:3318,1396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1305
|Açılış
|: 18,1100
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|Önceki Kapanış
|: 18,0200
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18,1703
En Düşük
17,9589
13:331.013,74
En Yüksek
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|: 0,95%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.014,15
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|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
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1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:33
|TETMT
|243,40
|8.985.641
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.607
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|RTALB
|16,13
|96.616.003
|% 9,06
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|TSGYO
|4,45
|3.412.839
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.532.228
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ISGYO
|12,13
|186.038.627
|% -5,75
|
|FONET
|15,04
|195.036.054
|% -4,69
|
|THYAO
|46,72
|1.464.220.247
|% -0,30
|
|EREGL
|30,28
|966.359.444
|% -0,46
|
|SISE
|21,96
|847.179.877
|% 0,09
|
|SASA
|44,54
|796.774.114
|% -0,04
|
|HEKTS
|32,58
|459.737.137
|% 3,30
|
|MARTI
|1,51
|289.395.154
|% 7,86
|
|TSKB
|2,15
|221.025.766
|% -2,27
|
|ISCTR
|4,67
|358.923.770
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|338.892.503
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|216.643.444
|% 0,25
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2812
|17,2889
|% 0,14
|
|Euro
|18,1186
|18,1396
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8322
|20,9367
|% 0,84
|
|Frank
|17,2388
|17,3427
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5923
|4,6153
|% 0,07
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|18,05
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,19
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