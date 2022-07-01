***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MİGROS TİCARET A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 30.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros Ticaret A.Ş.'nin "AA+ (tr)" olan uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not olan "AAA (tr)"'ye yükseltmiştir. JCR-ER Şirketimizin kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", uzun vadeli uluslararası notunu "BB", kısa vadeli uluslararası notunu "J3", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040486 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040705BIST