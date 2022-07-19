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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

19.07.2022 11:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

                      
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'nin, derecelendirme notu ile ilgili 18.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR), ve uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu "B+" dan "B" ye revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin
- yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "B+" dan "B" ye revize ederken görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiş,
- uzun vadeli öncelikli teminatsız derecelendirme notunu da "B+/RR4" ten "B/RR4" e revize etmiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046011 bağlantısından ulaşılabilir.
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046279


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