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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

28.07.2022 14:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

   Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 27.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin  Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" den "B-" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Şirket'in Finansal Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" dan "B" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. Fitch Ratings, Şirket'in Hisseder Destek notunuda "B" den "B-"  a çevirmiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048343 bağlantısından ulaşılabilir.
 
            
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AKBANK T.A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 27.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde Akbank T.A.Ş'nin Uzun vadeli YP ve Yerel Para İhraççı Temerrüt Notlarını sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın Finansal kapasite notu ise "b+"dan "b"ye düşürülmüştür. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B-"den "CCC+"ya düşürmüştür."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048002 bağlantısından ulaşılabilir.
 
            Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 27.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 26.07.2022 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Notu'nu B+ iken B olarak,  Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu'nu B iken B- olarak,  Hissedar Destek Notu' nu b iken b- olarak güncellemiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048257 bağlantısından ulaşılabilir.
 
              
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048566


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