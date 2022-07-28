***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 27.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" den "B-" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Şirket'in Finansal Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" dan "B" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. Fitch Ratings, Şirket'in Hisseder Destek notunuda "B" den "B-" a çevirmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048343 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048567BIST