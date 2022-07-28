***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.07.2022 14:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 27.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Temmuz 2022 tarihinde AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt notunu "B" den "B-" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Şirket'in Finansal Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt notunu ise "B+" dan "B" ye çevirmiş, görünümünü de "Negatif Görünüm" ile teyit etmiştir. Fitch Ratings, Şirket'in Hisseder Destek notunuda "B" den "B-" a çevirmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048343 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048567
BIST
16:222.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,04
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:2217,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0604
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:2218,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:221.008,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,35
|Açılış
|: 1.008,59
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,91
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:20
|PRKAB
|29,04
|257.976.554
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.735.463
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.031.922
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.672.112
|% -9,95
|
|FENER
|49,88
|324.506.250
|% -8,64
|
|MTRKS
|57,40
|19.408.212
|% -7,64
|
|UFUK
|74,55
|4.733.383
|% -5,63
|
|THYAO
|50,00
|2.391.709.780
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.501.686.884
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|982.955.576
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,63
|280.650.500
|% 0,62
|
|TSKB
|2,60
|372.588.538
|% -0,76
|
|ODAS
|3,76
|498.379.901
|% 1,90
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9241
|17,9339
|% 0,31
|
|Euro
|18,2456
|18,2701
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,7303
|21,8393
|% 0,27
|
|Frank
|18,6742
|18,7867
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7592
|4,7831
|% 0,27
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|17,46
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,93
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|50,00
|
|Tam
|6.720
|6.784
|-7,00
|
|Yarım
|3.274
|3.317
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,76
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,34
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,85
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:35GLYHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 904, 907 adet işlem
-
16:33ASUZU
Yüzde 6.79 oranında artışla 239.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 318 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 09 artarak (% 0.08 ) 2, 708
-
16:32XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 22, 785.00 milyon TL de
-
16:32IHGZT
Yüzde 9.23 oranında artışla 0.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 251, 221 adet işlem