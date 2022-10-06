***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 05.10.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."S&P Global Ratings (S&P), 30 Eylül 2022 tarihinde Türkiye'nin yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notunu düşürmüş ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B+"dan "B"ye, görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. S&P Şirketimizin kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "B" olarak teyit etmiştir. "İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067559 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067933BIST