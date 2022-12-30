***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.12.2022 13:19
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 28.12.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA (Tr) görünüm stabil ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (Tr) görünüm stabil olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091148 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091400
BIST
14:355.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 76,72
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
14:3518,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:3520,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:351.094,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.094,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:32
|TERA
|19,48
|3.058.828
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.648.196
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.885.451
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|366.910.602
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,48
|66.468.946
|% -9,03
|
|BRKVY
|37,06
|321.424.268
|% -5,89
|
|ASELS
|62,20
|6.968.141.619
|% 5,78
|
|TUPRS
|537,10
|4.097.447.715
|% 6,04
|
|THYAO
|143,50
|3.898.110.124
|% 0,84
|
|PETKM
|20,42
|3.097.593.325
|% 2,82
|
|KOZAL
|568,70
|2.669.078.032
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,77
|2.523.194.857
|% 1,74
|
|DOHOL
|10,59
|1.925.311.969
|% 4,44
|
|YKBNK
|11,99
|1.898.433.016
|% -0,08
|
|PETKM
|20,42
|3.097.593.325
|% 2,82
|
|ISCTR
|13,04
|1.767.926.280
|% 0,93
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7138
|18,7260
|% 0,11
|
|Euro
|20,0087
|20,0216
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,4934
|22,6062
|% -0,06
|
|Frank
|20,2332
|20,3551
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9619
|4,9868
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,18
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,20
|
|Cumhuriyet
|7.329
|7.440
|3,00
|
|Tam
|7.368
|7.420
|-13,00
|
|Yarım
|3.568
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|0,03
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-0,04
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47TATGD
Yüzde 5.11 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 576 adet işlem
-
14:46ERCB
Yüzde 5.11 oranında artışla 170.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 591, 228 adet işlem
-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 06 artarak (% 1.57 ) 4, 913
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, BRKSN, TERA, COSMO