***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 28.12.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA (Tr) görünüm stabil ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1+ (Tr) görünüm stabil olarak belirlenmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091148 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091400BIST