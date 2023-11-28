***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.11.2023 11:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ENERJİSA ENERJİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 24.11.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notunu AA+(tur)'dan AA(tur)'a revize etmiştir. Negatif olan görünümünü korumuştur."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219820 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220469
BIST
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12:088.120
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,30
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0828,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0393
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
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28,9449
En Düşük
28,8301
12:0831,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 31,6000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6000
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31,7415
En Düşük
31,6204
12:081.874,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.874,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BINHO
|243,30
|71.306.607
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.826.711
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.464.875
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.774.042
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.663.753
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.848.707
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.380.500
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.657.374.171
|% 0,19
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|AKBNK
|34,12
|1.697.891.995
|% -0,52
|
|TUPRS
|155,50
|1.537.919.353
|% -0,32
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|ZOREN
|5,20
|579.800.708
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|YKBNK
|18,88
|1.029.909.716
|% -0,68
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|HEKTS
|22,16
|1.135.275.187
|% 5,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9206
|28,9390
|% 0,12
|
|Euro
|31,6888
|31,7035
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,4164
|36,5991
|% 0,12
|
|Frank
|32,7097
|32,9067
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6900
|7,7285
|% 0,14
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,46
|926,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.063,58
|1.067,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,88
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:07
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12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
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12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
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12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de
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12:21IDEAS
Yüzde 9.70 oranında artışla 123.30 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 478 adet işlem
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12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem