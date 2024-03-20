***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 18.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Mart 2024 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yerel Para Notunu "B"den "B+"ya yukarı yönlü revize etmiştir. İlgili kuruluş, Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Kısa Vadeli Yerel Para Notunu "B", Finansal Kapasite Notunu "b-" olarak teyit etmiştir. İlgili notların görünümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259613 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260666BIST