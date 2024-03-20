***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
20.03.2024 18:07
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 18.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "B" olan kredi notunu "B+" seviyesine yükseltmiş "Durağan" olan not görünümünü ise "Pozitif" olarak güncellemiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260018 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260668
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0374
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0241
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.246,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,09
|Açılış
|: 2.246,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3798
|32,3850
|% 0,12
|
|Euro
|35,1986
|35,2150
|% 0,07
|
|Sterlin
|42,0515
|42,2622
|% -0,34
|
|Frank
|37,1165
|37,3026
|% -0,61
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|897,63
|899,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,95
|1.005,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,73
|85,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,93
|2.157,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
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17:58
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17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında