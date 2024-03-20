***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 18.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "B" olan kredi notunu "B+" seviyesine yükseltmiş "Durağan" olan not görünümünü ise "Pozitif" olarak güncellemiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260018 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260668BIST