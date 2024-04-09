***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
09.04.2024 09:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ENERJİSA ENERJİ A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 05.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notunu AA(tur)'dan A(tur)'a revize etmiştir. Negatif olan görünümünü korumuştur. Kredi derecelendirme raporu ekte yer almaktadır."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268937 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271404
BIST
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12:299.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 58,31
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
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9.747
En Yüksek
9.849
12:2932,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1949
|Açılış
|: 32,5200
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|Önceki Kapanış
|: 32,2300
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32,2411
En Düşük
31,9758
12:2934,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 35,2000
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|Önceki Kapanış
|: 34,9000
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35,0440
En Düşük
34,7786
12:292.448,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 43,25
|Açılış
|: 2.448,93
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|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
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2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:29
|EKIZ
|74,80
|1.709.420
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.145.635
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.801.916
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|328.012.797
|% 9,98
|
|FONET
|25,12
|86.477.132
|% -9,96
|
|EGPRO
|211,80
|128.597.668
|% -5,95
|
|KUTPO
|107,00
|104.815.128
|% -5,64
|
|TNZTP
|71,45
|86.724.179
|% -4,92
|
|KTLEV
|126,50
|37.183.839
|% -4,53
|
|THYAO
|309,50
|4.139.823.469
|% -0,16
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|TUPRS
|187,90
|1.922.195.530
|% 2,62
|
|KCHOL
|217,10
|1.705.867.289
|% 0,46
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,81
|880.375.393
|% 2,27
|
|ZOREN
|5,81
|400.361.138
|% -0,34
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|HALKB
|16,64
|979.855.663
|% 0,54
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1834
|32,1889
|% 0,61
|
|Euro
|34,9662
|34,9749
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,0187
|41,2243
|% 0,90
|
|Frank
|35,8240
|36,0035
|% 0,96
|
|Riyal
|8,6352
|8,6785
|% 0,83
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,10
|28,13
|% 0,66
|
|Platin
|980,74
|982,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,11
|1.065,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,82
|90,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.363,37
|2.363,68
|% 0,66
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