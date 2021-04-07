***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yapılandırılmış Yatırım Araçları-İkraz İştirak Senetleri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yapılandırılmış Yatırım Araçları-İkraz İştirak Senetleri )TürkçeYapılandırılmış Yatırım Araçları/İkraz İştirak SenetleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Portföy Birinci Serbest Fon (OYT) portföyüne tezgahüstü piyasada ihraççısı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan 7.000.000 nominal adet TR0OYMD01C73 ISIN kodlu yapılandırılmış borçlanma aracı yatırımı yapılmıştır. Fon izahnamesinde de tanımlandığı üzereYapılandırılmış Yatırım Araçlarının değeri ve dönem sonu getirisi faiz ödemesinin yanında dayanak varlığın piyasa performansına bağlıdır. Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının dayanak varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, vade sonunda hiçbir itfa geliri elde edilemeyeceği gibi, performansla orantılı olarak vade sonunda elde edilen itfa tutarı nominal değerden daha düşük de olabilir.Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük fiyat oluşumunda piyasa faizlerinde yaşanabilecek değişimler ve dayanak varlık fiyat değişimleri de etkili olabilmektedir. Piyasa faizlerinde ve dayanak varlık fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük değerlemesini etkileyebilmektedir.Yapılandırılmış Yatırım Araçları yatırımlarında karşı taraf riski de mevcuttur. Karşı taraf riski, ihraççı kurumun anılan araçtan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ifade eder. Karşı taraf riskini minimum seviyede tutabilmek adına, Yapılandırılmış Yatırım Aracı ihraççısının Fon Tebliği'nin 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması gerekmekte olup söz konusu işlemde ihraççı JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin A-1+ (Trk) Kısa Vadeli, AA-(Trk) Uzun Vadeli ihraç notlarına sahiptir.Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.Saygılarımızla,OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924591BIST