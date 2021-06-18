***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yapılandırılmış Yatırım Araçları-İkraz İştirak Senetleri
18.06.2021 12:46
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yapılandırılmış Yatırım Araçları-İkraz İştirak Senetleri )
Türkçe
Yapılandırılmış Yatırım Araçları/İkraz İştirak Senetleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu (OKT) portföyüne tezgahüstü piyasada ihraççısı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan 2.400.000 nominal adet TR0OYMD01CE6 ISIN kodlu yapılandırılmış borçlanma aracı yatırımı yapılmıştır. Fon izahnamesinde de tanımlandığı üzere
Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının değeri ve dönem sonu getirisi faiz ödemesinin yanında dayanak varlığın piyasa performansına bağlıdır. Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının dayanak varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, vade sonunda hiçbir itfa geliri elde edilemeyeceği gibi, performansla orantılı olarak vade sonunda elde edilen itfa tutarı nominal değerden daha düşük de olabilir.
Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük fiyat oluşumunda piyasa faizlerinde yaşanabilecek değişimler ve dayanak varlık fiyat değişimleri de etkili olabilmektedir. Piyasa faizlerinde ve dayanak varlık fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük değerlemesini etkileyebilmektedir.
Yapılandırılmış Yatırım Araçları yatırımlarında karşı taraf riski de mevcuttur. Karşı taraf riski, ihraççı kurumun anılan araçtan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ifade eder. Karşı taraf riskini minimum seviyede tutabilmek adına, Yapılandırılmış Yatırım Aracı ihraççısının Fon Tebliği'nin 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması gerekmekte olup söz konusu işlemde ihraççı JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin A-1+ (Trk) Kısa Vadeli, AA-(Trk) Uzun Vadeli ihraç notlarına sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943018
BIST
14:091.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:098,7035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:0910,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0225
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:09499,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,81
|Açılış
|: 499,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:09
|TKURU
|139,20
|5.810.609
|% 9,95
|
|DIRIT
|4,90
|208.376
|% 9,37
|
|IZFAS
|5,64
|7.299.023
|% 5,03
|
|UNLU
|5,90
|26.886.315
|% 4,80
|
|DOKTA
|29,84
|201.718
|% 4,63
|
|BERA
|16,93
|8.465.119
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,57
|842.937.200
|% -0,61
|
|GARAN
|8,29
|444.238.218
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,12
|329.210.085
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,90
|318.995.488
|% -0,49
|
|KRDMD
|6,99
|314.874.946
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,12
|329.210.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|151.818.369
|% 0,46
|
|THYAO
|14,57
|842.937.200
|% -0,61
|
|GARAN
|8,29
|444.238.218
|% 1,22
|
|KRDMD
|6,99
|314.874.946
|% -2,51
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7002
|8,7035
|% -0,18
|
|Euro
|10,3670
|10,3750
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0338
|12,0942
|% -0,60
|
|Frank
|9,4078
|9,4645
|% -0,58
|
|Riyal
|2,3084
|2,3199
|% -0,42
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.384
|20,88
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,10
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|
Seans Raporu
14:09
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14:24MERIT
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 069 adet işlem
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14:22
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14:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 09 kaybederek (% -0.01 ) 1, 248
-
14:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, TKURU, OZBAL, VKFYO