***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yapılandırılmış Yatırım Araçları-İkraz İştirak Senetleri
01.11.2021 19:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yapılandırılmış Yatırım Araçları-İkraz İştirak Senetleri )
Türkçe
Yapılandırılmış Yatırım Araçları/İkraz İştirak Senetleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Borçlanma Araçları Özel Fonu (OGF portföyüne tezgahüstü piyasada ihraççısı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan 8.000.000 nominal adet TR0OYMD01CO5 ISIN kodlu yapılandırılmış borçlanma aracı yatırımı yapılmıştır. Fon izahnamesinde de tanımlandığı üzere
Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının değeri ve dönem sonu getirisi faiz ödemesinin yanında dayanak varlığın piyasa performansına bağlıdır. Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının dayanak varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili dönemde negatif olması halinde, vade sonunda hiçbir itfa geliri elde edilemeyeceği gibi, performansla orantılı olarak vade sonunda elde edilen itfa tutarı nominal değerden daha düşük de olabilir.
Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük fiyat oluşumunda piyasa faizlerinde yaşanabilecek değişimler ve dayanak varlık fiyat değişimleri de etkili olabilmektedir. Piyasa faizlerinde ve dayanak varlık fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük değerlemesini etkileyebilmektedir.
Yapılandırılmış Yatırım Araçları yatırımlarında karşı taraf riski de mevcuttur. Karşı taraf riski, ihraççı kurumun anılan araçtan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ifade eder. Karşı taraf riskini minimum seviyede tutabilmek adına, Yapılandırılmış Yatırım Aracı ihraççısının Fon Tebliği'nin 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması gerekmekte olup söz konusu işlemde ihraççı JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin A-1+ (Trk) Kısa Vadeli, AA-(Trk) Uzun Vadeli ihraç notlarına sahiptir.
Katılma payı sahiplerinin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973778
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0744
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05548,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,56
|Açılış
|: 548,46
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5130
|9,5152
|% -0,78
|
|Euro
|11,0309
|11,0416
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,9754
|13,0405
|% -0,79
|
|Frank
|10,3975
|10,4601
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5295
|2,5422
|% -0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|7,54
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN