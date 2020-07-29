***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.07.2020 17:23
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863478
BIST
10:301.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.130
10:306,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0076
En Düşük
6,9617
10:308,2166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2611
En Düşük
8,1817
10:30438,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,15
|Açılış
|: 438,46
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,84
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|26.385.130
|% 9,98
|
|QNBFL
|179,60
|13.978.811
|% 9,98
|
|BURCE
|31,34
|4.427.371
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,04
|8.197.860
|% 9,95
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|ALCAR
|89,50
|702.396
|% -5,34
|
|AKGUV
|6,38
|294.019
|% -5,06
|
|JANTS
|109,40
|841.034
|% -4,95
|
|ASELS
|35,12
|205.033.015
|% -0,45
|
|GUSGR
|6,23
|196.419.167
|% -0,64
|
|GARAN
|7,07
|163.969.944
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,24
|155.748.644
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,33
|94.446.106
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,24
|155.748.644
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,23
|196.419.167
|% -0,64
|
|IHLGM
|1,71
|50.812.917
|% 1,18
|
|ISYAT
|3,07
|73.429.674
|% 4,42
|
|GARAN
|7,07
|163.969.944
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0291
|9,0744
|% -0,22
|
|Frank
|7,6182
|7,6640
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8575
|1,8668
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-18,88
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.915
|-24,10
|
|Tam
|2.960
|3.004
|-24,80
|
|Yarım
|1.437
|1.462
|-12,00
|
|Çeyrek
|721
|733
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,21
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|5,24
|5,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-0,31
|