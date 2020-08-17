***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.08.2020 14:14
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869347
BIST
15:011.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:017,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:018,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
15:01464,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,72
|Açılış
|: 464,83
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,14
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:01
|HUBVC
|16,94
|65.888.781
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.180.180
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.378.632
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|11.859.335
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.889.335
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.140.775
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,97
|709.348.343
|% 2,80
|
|RTALB
|50,45
|596.079.418
|% 6,66
|
|EKGYO
|1,94
|585.769.432
|% 0,52
|
|KLGYO
|8,63
|539.096.111
|% 2,98
|
|KRDMD
|2,80
|494.872.625
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,94
|585.769.432
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,80
|494.872.625
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|246.377.452
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|709.348.343
|% 2,80
|
|PETKM
|3,76
|364.856.542
|% 4,16
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3966
|% 0,54
|
|Euro
|8,7654
|8,7719
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,6439
|9,6923
|% 0,48
|
|Frank
|8,1090
|8,1579
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9656
|1,9755
|% 0,50
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,40
|
|Altın Gr.
|464
|465
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|17,34
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,39
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|-0,15
|