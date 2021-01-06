***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.01.2021 20:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNCEL YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897523
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3028
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0838
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0720
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05451,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -11,22
|Açılış
|: 451,74
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3013
|7,3056
|% -1,10
|
|Euro
|9,0067
|9,0177
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,9187
|9,9684
|% -1,19
|
|Frank
|8,2817
|8,3316
|% -1,12
|
|Riyal
|1,9414
|1,9512
|% -1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-26,14
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-11,63
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,16
|
|B. Petrol
|53,59
|53,59
|-0,01
|