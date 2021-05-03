***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.05.2021 16:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934154
BIST
17:291.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,63
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:298,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2452
17:2910,0173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:29477,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,48
|Açılış
|: 477,23
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:29
|PEKGY
|1,32
|66.698.250
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.481.429
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.925.950
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.117.276
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.247.822
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.644.739
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.435.697
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,81
|1.012.407.103
|% 4,74
|
|KOZAL
|115,70
|716.822.307
|% 2,39
|
|GARAN
|7,28
|671.160.955
|% 0,97
|
|PETKM
|6,79
|628.819.646
|% 1,19
|
|SISE
|7,71
|557.983.982
|% 2,66
|
|YKBNK
|2,12
|259.401.929
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|197.830.963
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,03
|67.972.704
|% 3,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.698.250
|% 10,00
|
|GWIND
|4,99
|230.078.039
|% 2,25
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2706
|8,2797
|% 0,06
|
|Euro
|9,9939
|10,0173
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4800
|11,5376
|% 0,70
|
|Frank
|9,0539
|9,1084
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1990
|2,2100
|% -0,04
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|25,88
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,25
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,62
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 35 artarak (% 1.40 ) 1, 477
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17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, TRKCM
-
17:43XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 12, 660.00 milyon TL de
-
17:43DOGUB
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 821, 258 adet işlem
-
17:42AVTUR
Yüzde 9.42 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 659, 506 adet işlem