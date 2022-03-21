***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2022 11:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon getiri tablosunun güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011661
BIST
13:012.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 26,70
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
13:0114,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0610
|Açılış
|: 14,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8530
En Düşük
14,7777
13:0116,4269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0632
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3493
13:01919,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,71
|Açılış
|: 919,64
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,75
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler13:01
|OLMK
|7,70
|1.841.963
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.283.965
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.763.280
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.043.911
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.069.105
|% 9,92
|
|PKENT
|318,60
|109.827.402
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,00
|5.675.993
|% -7,83
|
|SERVE
|15,00
|166.445
|% -5,54
|
|BRMEN
|1,90
|223.955
|% -5,00
|
|SILVR
|7,21
|11.211.446
|% -4,76
|
|THYAO
|27,92
|1.168.926.358
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,99
|1.110.973.519
|% 1,63
|
|EREGL
|36,36
|894.037.798
|% 0,55
|
|SISE
|14,01
|763.381.027
|% 2,56
|
|PETKM
|8,80
|673.828.686
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,96
|388.273.600
|% 1,28
|
|PETKM
|8,80
|673.828.686
|% 1,62
|
|KRDMD
|14,99
|1.110.973.519
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,29
|150.859.542
|% 2,23
|
|ODAS
|1,63
|97.100.092
|% 1,24
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8449
|14,8506
|% 0,41
|
|Euro
|16,4100
|16,4269
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,4667
|19,5643
|% 0,18
|
|Frank
|15,8947
|15,9905
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9478
|3,9676
|% 0,43
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,37
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|27,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|28,13
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|13,60
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,26
|