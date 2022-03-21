***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2022 11:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon getiri tablosunun güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011662
BIST
11:212.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 26,11
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
11:2114,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0486
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
11:2116,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0438
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4290
En Düşük
16,3493
11:21918,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,23
|Açılış
|: 918,16
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,31
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler11:21
|OLMK
|7,70
|1.778.800
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.269.102
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.135.927
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.880.161
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.947.843
|% 9,92
|
|PKENT
|320,70
|69.783.726
|% -9,41
|
|ATAGY
|3,97
|2.757.629
|% -8,53
|
|AVGYO
|2,71
|15.634.309
|% -5,90
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|IEYHO
|0,84
|4.948.698
|% -3,45
|
|THYAO
|28,04
|827.673.103
|% 1,15
|
|KRDMD
|14,92
|545.694.016
|% 1,15
|
|PETKM
|8,83
|544.636.307
|% 1,96
|
|EREGL
|36,16
|525.756.300
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|429.619.337
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,98
|264.025.845
|% 1,79
|
|PETKM
|8,83
|544.636.307
|% 1,96
|
|ODAS
|1,62
|71.633.368
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,92
|545.694.016
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,28
|83.284.606
|% 1,79
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8330
|14,8382
|% 0,33
|
|Euro
|16,3893
|16,4075
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,4762
|19,5738
|% 0,23
|
|Frank
|15,8569
|15,9524
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9423
|3,9621
|% 0,29
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|2,97
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,38
|