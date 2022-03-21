***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2022 11:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon getiri tablosunun güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011668
BIST
14:212.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 27,46
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.174
En Düşük
2.152
14:2114,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0413
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
14:2116,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
14:21918,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,34
|Açılış
|: 918,27
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler14:21
|MAALT
|261,80
|33.041.041
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|35.650.431
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.498
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.303.214
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.983.626
|% 9,94
|
|PKENT
|318,60
|120.830.772
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,13
|1.732.954
|% -5,54
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,92
|1.317.544.934
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,93
|1.235.285.257
|% 1,22
|
|EREGL
|36,30
|1.106.130.357
|% 0,39
|
|GARAN
|11,84
|1.044.402.620
|% 0,08
|
|SISE
|13,98
|955.683.656
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,31
|301.695.052
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,98
|496.191.993
|% 1,79
|
|GARAN
|11,84
|1.044.402.620
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,93
|1.235.285.257
|% 1,22
|
|PETKM
|8,81
|721.282.295
|% 1,73
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8232
|14,8309
|% 0,28
|
|Euro
|16,3644
|16,3786
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4024
|19,4997
|% -0,15
|
|Frank
|15,8528
|15,9483
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9388
|3,9586
|% 0,21
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,14
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|31,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|29,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|14,46
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|7,23
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,70
|