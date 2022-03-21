***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2022 11:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon getiri tablosunun güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011670
BIST
12:432.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 26,21
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:4314,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0615
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
12:4316,4293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0656
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3493
12:43918,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,37
|Açılış
|: 918,30
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:43
|OLMK
|7,70
|1.838.529
|% 10,00
|
|IDEAS
|21,14
|10.042.241
|% 9,93
|
|SMART
|5,59
|5.707.660
|% 9,82
|
|KTSKR
|29,48
|51.849.169
|% 9,02
|
|KONKA
|11,13
|56.601.559
|% 8,59
|
|CASA
|102,50
|14.453
|% -2,57
|
|PAMEL
|98,00
|3.281.597
|% -2,29
|
|ALMAD
|1,71
|56.430
|% -1,72
|
|PNLSN
|10,17
|5.448.949
|% -1,17
|
|ESCAR
|34,60
|3.964.430
|% -1,03
|
|INVES
|30,14
|163.199.183
|% 3,43
|
|VBTYZ
|24,10
|62.464.578
|% 2,12
|
|OYAKC
|9,58
|61.732.517
|% 2,90
|
|KONKA
|11,13
|56.601.559
|% 8,59
|
|KONTR
|141,00
|56.376.442
|% 1,73
|
|HUNER
|2,62
|50.877.831
|% 3,56
|
|ZRGYO
|2,78
|38.343.342
|% 7,75
|
|MOBTL
|1,85
|25.718.941
|% 0,00
|
|FORMT
|1,18
|15.265.134
|% 5,36
|
|ISKPL
|4,38
|28.494.226
|% 2,10
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8449
|14,8511
|% 0,42
|
|Euro
|16,4176
|16,4293
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,4593
|19,5569
|% 0,14
|
|Frank
|15,8831
|15,9788
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9466
|3,9664
|% 0,40
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,15
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|26,00
|
|Tam
|6.057
|6.207
|27,12
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|13,12
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|6,56
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,35
|