***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2022 11:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon getiri tablosunun güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011666
BIST
11:472.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 26,24
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
11:4714,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0429
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
11:4716,4085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0448
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4290
En Düşük
16,3493
11:47918,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,04
|Açılış
|: 918,97
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,31
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler11:47
|OLMK
|7,70
|1.787.778
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.277.411
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.329.598
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.886.101
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.979.048
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.348.410
|% -9,91
|
|PKENT
|321,30
|79.903.015
|% -9,24
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,32
|899.918
|% -4,17
|
|AVGYO
|2,78
|18.313.502
|% -3,47
|
|THYAO
|27,98
|939.585.492
|% 0,94
|
|KRDMD
|14,94
|728.488.937
|% 1,29
|
|EREGL
|36,12
|622.039.749
|% -0,11
|
|PETKM
|8,80
|594.201.350
|% 1,62
|
|ASELS
|24,10
|489.804.343
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,00
|319.493.887
|% 2,30
|
|PETKM
|8,80
|594.201.350
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,30
|127.671.396
|% 2,68
|
|KRDMD
|14,94
|728.488.937
|% 1,29
|
|ODAS
|1,62
|74.273.890
|% 0,62
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8226
|14,8325
|% 0,29
|
|Euro
|16,3934
|16,4085
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,4618
|19,5594
|% 0,15
|
|Frank
|15,8547
|15,9502
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9415
|3,9613
|% 0,27
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,37
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,91
|