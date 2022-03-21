***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2022 11:26
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon getiri tablosunun güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011669
BIST
11:242.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 25,69
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
11:2414,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
11:2416,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0446
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4290
En Düşük
16,3493
11:24917,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,94
|Açılış
|: 917,84
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,31
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OLMK
|7,70
|1.778.877
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.269.102
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.157.499
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.880.161
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.958.351
|% 9,92
|
|PKENT
|321,00
|71.198.692
|% -9,32
|
|ATAGY
|3,98
|2.769.848
|% -8,29
|
|AVGYO
|2,71
|15.895.141
|% -5,90
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,41
|734.473
|% -3,53
|
|THYAO
|28,06
|851.304.284
|% 1,23
|
|KRDMD
|14,92
|603.893.987
|% 1,15
|
|EREGL
|36,14
|570.040.840
|% -0,06
|
|PETKM
|8,83
|552.941.102
|% 1,96
|
|GARAN
|11,84
|445.109.768
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,99
|277.014.505
|% 2,05
|
|PETKM
|8,83
|552.941.102
|% 1,96
|
|ODAS
|1,62
|71.804.914
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,92
|603.893.987
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,27
|88.524.794
|% 1,34
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8316
|14,8376
|% 0,32
|
|Euro
|16,3944
|16,4113
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,4726
|19,5703
|% 0,21
|
|Frank
|15,8547
|15,9502
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9422
|3,9619
|% 0,29
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|2,92
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,45
|