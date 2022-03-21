***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2022 11:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon getiri tablosunun güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011673
BIST
12:032.170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 26,03
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:0314,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0585
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
12:0316,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0724
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4361
En Düşük
16,3493
12:03918,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,18
|Açılış
|: 918,11
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:03
|OLMK
|7,70
|1.803.609
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.277.918
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.365.936
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.957.449
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.996.824
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.680.456
|% -9,91
|
|PKENT
|321,40
|86.427.774
|% -9,21
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|DAGHL
|13,34
|932.650
|% -4,03
|
|AVGYO
|2,78
|21.296.759
|% -3,47
|
|THYAO
|27,94
|971.582.605
|% 0,79
|
|KRDMD
|14,96
|879.944.601
|% 1,42
|
|EREGL
|36,18
|678.252.824
|% 0,06
|
|PETKM
|8,81
|619.149.346
|% 1,73
|
|ASELS
|24,18
|553.560.184
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,97
|374.949.949
|% 1,53
|
|PETKM
|8,81
|619.149.346
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,28
|141.637.406
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,96
|879.944.601
|% 1,42
|
|ODAS
|1,62
|76.434.783
|% 0,62
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8393
|14,8481
|% 0,40
|
|Euro
|16,4237
|16,4361
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,4321
|19,5295
|% 0,00
|
|Frank
|15,8695
|15,9651
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9399
|3,9597
|% 0,23
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,59
|
|Altın Gr.
|919
|919
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,55
|
Seans Raporu
12:03
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12:18
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12:18XU050
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