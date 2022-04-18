***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.04.2022 11:55
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021438
BIST
12:252.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,53
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:2514,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0182
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6505
En Düşük
14,6093
12:2515,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:25938,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,67
|Açılış
|: 938,84
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:25
|OYYAT
|59,50
|3.953.180
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|4.167.490
|% 9,91
|
|MEPET
|3,49
|18.571.382
|% 9,75
|
|YKSLN
|9,45
|47.882.128
|% 8,87
|
|MERIT
|38,50
|24.212.323
|% 8,21
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|KAPLM
|56,00
|4.901.113
|% -4,92
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KARYE
|16,50
|136.497.499
|% -4,46
|
|ISGYO
|12,64
|54.165.379
|% -4,24
|
|GARAN
|14,06
|1.563.991.419
|% 1,15
|
|THYAO
|37,84
|1.304.390.835
|% 0,26
|
|KOZAL
|173,50
|958.155.676
|% 2,24
|
|YKBNK
|5,20
|893.271.170
|% 0,19
|
|ASELS
|27,88
|866.867.997
|% 1,23
|
|TSKB
|1,95
|373.647.880
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,20
|893.271.170
|% 0,19
|
|ODAS
|2,40
|327.304.183
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,20
|138.262.251
|% 1,69
|
|GARAN
|14,06
|1.563.991.419
|% 1,15
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6435
|14,6505
|% 0,12
|
|Euro
|15,8110
|15,8216
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0097
|19,1050
|% -0,24
|
|Frank
|15,4591
|15,5522
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8938
|3,9133
|% 0,09
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|18,28
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,16
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|32,00
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,94
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,54
|