***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.06.2022 10:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 10.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22572 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039901
BIST
11:152.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -33,81
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.455
11:1516,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:1517,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:15975,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,79
|Açılış
|: 975,31
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BMSCH
|11,13
|75.965.684
|% 7,64
|
|ORCAY
|17,93
|42.565.275
|% 7,43
|
|CLEBI
|384,80
|95.707.640
|% 7,13
|
|ULUSE
|217,50
|16.686.078
|% 6,88
|
|TURSG
|5,19
|212.556.328
|% 6,57
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|12,98
|17.556.288
|% -7,29
|
|MAKIM
|17,65
|169.830.433
|% -6,22
|
|SELGD
|4,73
|760.528
|% -5,40
|
|RYSAS
|8,68
|3.860.670
|% -5,34
|
|THYAO
|47,30
|1.472.896.973
|% -1,54
|
|ASELS
|23,38
|482.140.200
|% 0,78
|
|SISE
|21,02
|470.084.065
|% -1,87
|
|EREGL
|27,30
|400.722.645
|% -0,94
|
|AKBNK
|8,28
|315.894.578
|% -0,36
|
|ODAS
|2,97
|230.186.508
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,56
|178.205.581
|% -2,29
|
|YKBNK
|4,42
|227.247.096
|% -1,12
|
|MOBTL
|1,79
|79.248.498
|% -3,24
|
|TSKB
|2,05
|88.963.515
|% -0,97
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6941
|16,6971
|% 0,09
|
|Euro
|17,5506
|17,5707
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,2929
|20,3947
|% 0,15
|
|Frank
|17,3896
|17,4944
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4367
|4,4590
|% 0,13
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,28
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.513
|6.599
|-38,00
|
|Yarım
|3.188
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,03
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30SELGD
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 560 adet işlem
-
11:29DOCO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 1, 456.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 290 adet işlem
-
11:28MRGYO
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 157, 543 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 89 kaybederek (% -1.25 ) 2, 673
-
11:26XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 8, 868.00 milyon TL de