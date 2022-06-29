***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.06.2022 10:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22554 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039905
BIST
12:202.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -20,57
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:2016,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0214
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:2017,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 17,6595
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5852
En Düşük
17,4507
12:20976,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 976,25
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ULUSE
|223,00
|20.513.518
|% 9,58
|
|BMSCH
|11,25
|89.383.960
|% 8,80
|
|ECILC
|10,74
|130.644.760
|% 7,40
|
|CLEBI
|385,20
|116.289.233
|% 7,24
|
|RODRG
|23,80
|5.844.606
|% 6,73
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,76
|31.904.309
|% -5,94
|
|RYSAS
|8,68
|5.879.032
|% -5,34
|
|LIDFA
|13,28
|27.432.131
|% -5,14
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,56
|2.243.264.431
|% -1,00
|
|ASELS
|23,46
|610.940.053
|% 1,12
|
|SISE
|21,18
|596.082.676
|% -1,12
|
|EREGL
|27,40
|589.419.843
|% -0,58
|
|SAHOL
|19,87
|475.061.600
|% -1,34
|
|ODAS
|2,99
|314.342.724
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,58
|212.148.963
|% -1,53
|
|YKBNK
|4,44
|301.057.432
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|129.962.943
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,29
|448.040.657
|% -0,24
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6985
|16,7036
|% 0,13
|
|Euro
|17,5566
|17,5715
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,2898
|20,3915
|% 0,13
|
|Frank
|17,4549
|17,5600
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4362
|4,4585
|% 0,12
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,35
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.530
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.196
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,00
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,09
|