***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.06.2022 10:32
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nun 09.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-22560 sayılı onay yazısı ile OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu unvanlı fonunun unvanının OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik talebimiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039908
BIST
10:222.488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,39
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.479
10:2216,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
10:2217,5340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0192
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5634
En Düşük
17,4507
10:22975,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,84
|Açılış
|: 975,02
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler10:22
|RODRG
|24,20
|2.521.743
|% 8,52
|
|BMSCH
|11,17
|52.869.032
|% 8,03
|
|TURSG
|5,17
|113.149.058
|% 6,16
|
|IHAAS
|28,70
|1.761.983
|% 5,51
|
|ULUSE
|214,50
|5.236.481
|% 5,41
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|ARMDA
|152,50
|357.565
|% -4,98
|
|SEKUR
|14,43
|2.513.128
|% -4,88
|
|LIDFA
|13,37
|3.405.826
|% -4,50
|
|THYAO
|48,24
|584.985.718
|% 0,42
|
|ASELS
|23,74
|277.282.907
|% 2,33
|
|SISE
|21,42
|202.571.857
|% 0,00
|
|EREGL
|27,36
|159.082.451
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,34
|158.099.764
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,60
|92.417.812
|% -0,76
|
|ODAS
|3,07
|94.520.931
|% 0,66
|
|TSKB
|2,08
|57.348.678
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,45
|107.839.991
|% -0,45
|
|TURSG
|5,17
|113.149.058
|% 6,16
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6839
|16,6896
|% 0,04
|
|Euro
|17,5203
|17,5340
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,2600
|20,3616
|% -0,02
|
|Frank
|17,3604
|17,4650
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4316
|4,4538
|% 0,01
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,39
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.514
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.188
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,42
|