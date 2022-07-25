***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.07.2022 18:08
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047598
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1035
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1089
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05984,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 984,46
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8217
|17,8307
|% 0,58
|
|Euro
|18,2072
|18,2321
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,3987
|21,5060
|% 0,83
|
|Frank
|18,3963
|18,5071
|% 0,19
|
|Riyal
|4,7296
|4,7533
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-10,29
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.620
|6.700
|-62,00
|
|Yarım
|3.226
|3.276
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem